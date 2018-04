Inghilterra-Italia al ristorante come Fantozzi: birra e frittata

Inghilterra-Italia si giocherà domani a Wembley, 43 anni esatti dopo l'uscita del primo Fantozzi: una ricorrenza che un locale di Firenze ha voluto prendere al balzo per proporre una serata diversa dal solito.



Al MAD - Souls & Spirits, infatti, si potrà guardare alla tv la partita della Nazionale con un menù ispirato alla famosa scena del "Secondo tragico Fantozzi" quando Paolo Villaggio deve rinunciare a vedere proprio Inghilterra-Italia a Wembley per andare a vedere "la corazzata Potemkin" (sì, proprio quella della "cag... pazzesca"!) non prima di chiedere "chi ha fatto palo?" arrampicandosi su una finestra: frittatona di cipolle e birra, oltre a cocktail ispirati ai personaggi della saga del ragioniere più amato dagli italiani. E, magari, anche il famoso rutto libero...

L'INIZIATIVA

LA SCENA DI FANTOZZI