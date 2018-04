Inghilterra, hooligans in azione: 90 arresti. Southgate: "Vergogna"

Oh Jes, oh no. Il doppio titolo del Sun riflette abbastanza bene quanto sta accadendo all'Inghilterra del calcio nelle ultime ore. Il gol di Lingard che ha regalato alla nazionale una vittoria sull'Olanda che mancava da 22 anni proietta con ottimismo i Tre Leoni verso il Mondiale, in attesa della seconda amichevole che si giocherà a Wembley martedì contro l'Italia. È quanto accade fuori dal campo che preoccupa per il ritorno degli hooligan.



I tifosi inglesi, come capita spesso in trasferta, si sono distinti ancora una volta per comportamenti violenti e offensivi fuori e dentro lo stadio. Prima della partita, la polizia di Amsterdam ne ha dovuti arrestare una novantina per aggressioni e risse nel quartiere a luci rosse, mentre allo stadio una parte dei cinquemila inglesi sugli spalti non ha risparmiato i 'buu' durante l'esecuzione dell'inno olandese. Un comportamento che ha offeso anche il c.t. Gareth Southgate: "I giocatori hanno ben rappresentato il nostro Paese, con orgoglio e anche stile, così quanto è accaduto fuori dal campo non può che essere per loro motivo di grande vergogna".



Un altro grido d'allarme lanciato dal c.t. che solo due giorni fa aveva alzato la voce per un altro problema: "Non penso che dovremmo parlare solo del razzismo in Russia, dobbiamo mettere ordine a casa nostra, nel nostro paese ci sono ancora cose che non sono corrette". Il riferimento andava agli insulti razzisti subiti dalla nazionale inglese under 17 dopo la vittoria della Coppa del Mondo: "I commenti su quella squadra erano disgustosi, fanno parte della nostra famiglia inglese; vederli maltrattati in quel modo è stato assolutamente disgustoso. Parliamo di altri paesi, ma trovo difficile dimenticare ciò che ho visto".