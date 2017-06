Inghilterra, Gascoigne in lacrime ci ricasca: "Odio dipendere dall'alcool"

"Odio dipendere dall'alcool, e pensare che adoravo andare al pub la domenica con i compagni di squadra giocando a domino". Paul Gascoigne si apre al Sun, dopo un'altra nottata a base di liquori (e, forse, cocaina) per fortuna finita bene dopo il ricovero in ospedale. Gazza recentemente ha perso la nipote 22enne Jay Kerrigan e ha raccontato di aver bevuto due bottigliette di gin mentre viaggiava in treno per questo motivo, perdendo il controllo: "Non ho pensato alle conseguenze di quello che stavo facendo".



Dopo aver pianto per questo momento di debolezza sulla spalla di Bianca, la figlia adottiva, ha spiegato di essere tornato a casa ma, avendo perso le chiavi, è andato in un hotel di amici e lì ha bevuto un'altra bottiglia intera di liquore. Sceso a piano terra, si è messo a chiacchierare con sconosciuti che gli hanno offerto altro alcool e della cocaina che però Gazza avrebbe rifiutato: "L'ultima volta che l'ho provata era a 16 anni e mi ero sentito malissimo". Infine il ricovero in ospedale e l'ennesima promessa: "Ora sto bene". Sarà vero?