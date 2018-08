Inghilterra, Gascoigne accusato di molestie sessuali

Nuovi guai per Paul Gascoigone, che recentemente aveva intrapreso la carriera di commentatore tv poi interrotta durante i Mondiali per problemi di salute (e da anni combatte contro la dipendenza di alcool e droghe): l'ex calciatore, 51 anni, è stato accusato di molestie sessuali. Una donna ha sporto denuncia contro Gazza alla stazione ferroviaria di Durham - Nord Est dell'Inghilterra - per averla "toccata in modo inappropriata" durante un viaggio in treno da Yorke.



La polizia ha quindi arrestato l'ex Lazio per poi rilasciarlo in attesa delle indagini: ora è in cerca di eventuali testimoni che confermino le accuse o lo scagionino.