Inghilterra, Ferguson operato per un'emorragia al cervello

Alex Ferguson è stato operato d'urgenza alla testa per un'emorragia cerebrale: "L'intervento è andato molto bene ma ora ha bisogno di cure intensive per la guarigione, la sua famiglia chiede privacy e noi gli mandiamo i nostri auguri" riporta una nota del Manchester United.



Le notizie in arrivo dall'Inghilterra parlano di un ricovero mattutino dell'ex allenatore dei Red Devils: un'ambulanza era stata chiamata verso le 9 in casa Ferguson, il 76enne scozzese era stato portato prima all'ospedale del distretto di Macclesfield per poi essere trasferito con la scorta di polizia nella struttura del Salford Royal a Salford.



Il figlio Darren, allenatore del Doncaster (League One), ha saltato la partita di oggi per "motivi familiari" mentre alcuni amici del padre riferiscono che giovedì l'uomo si era lamentato della propria salute.

IL COMUNICATO DEL MANCHESTER UNITED

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5 maggio 2018

IL TWEET DEI RANGERS