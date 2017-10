Inghilterra, è il minuto più folle della storia del calcio!

La rimonta del Liverpool a Istanbul contro il Milan? Il clamoroso ribaltone del Manchester United sul Bayern Monaco nella finale di Barcellona del 1999? No, il minuto più folle della storia del calcio si è giocato nell'incontro della nona divisione inglese tra Padiham e Widnes. Quando l'orologio segna il 90esimo minuto i gialli di Padiham sono in vantaggio 3-1 e subiscono la rete del 3-2. Palla a centrocampo e i gialli hanno subito una clamorosa e roccambolesca occasione per chiudere il match, ma incredibilmente la falliscono e sul ribaltamento di fronte, sull'ultimo disperato tentivo dei blu, subiscono il pazzesco 3-3. Un minuto per cuori forti.