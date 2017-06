Inghilterra, Allardyce non è più ct: al suo posto Southgate

Sam Allardyce non è più il ct dell'Inghilterra. Il successore di Roy Hodgson (una sola partita e 67 giorni da commissario tecnico) è finito nella bufera per un video, pubblicato dal Daily Telegraph, in cui suggerisce a dei finti uomini d'affari (in realtà cronisti) come aggirare le regole sul divieto di tesserare giocatori tramite fondi o terze parti, i TPO (third part ownership). Per questo motivo la Football Association, dopo una breve indagine, ha deciso di risolvere consensualmente il rapporto con Allardyce e ha scelto di promuovere Gareth Sotuhgate dall'Under 21 che guiderà i Leoni inglesi per le prossime 4 partite. "Allardyce non ha tenuto un comportamento consono al ruolo di ct inglese. Ha riconosciuto di aver fatto un grave errore e si è scusato" recita il comuncatio della Federcalcio inglese.



Allardyce è stato filmato durante gli incontri con un presunto rappresentante di un'azienda dell'Estremo Oriente che aveva dichiarato la sua volontà di incassare soldi attraverso operazioni finanziere nel ricco mercato della Premier League. L'importo pattuito per la consulenza era di 400mila sterline. Nei due incontri, durati in tutto circa 4 ore, Allardyce ha spiegato ai suoi interlocutori nei dettagli come fosse facile aggirare le norme introdotte nel 2008 in Inghilterra per regolare la proprietà dei "cartellini" da parte di soggetti diversi dal club o dal calciatore stesso. Il ct ha sottolineato anche che ci sono molti agenti che lo fanno abitualmente e che si possono fare molti soldi.



Durante gli incontri erano presenti anche l'agente di Allardyce, Mark Curtis, e il suo consulente finanziario Shane Moloney. A far da tramite è stato l'agente Scott McGarvey, un amico di lunga data di Allardyce, che non era a conoscenza del coinvolgimento dei giornalisti sotto copertura. Nei video del Telegraph il ct si rende protagonista anche di commenti negativi nei confronti del suo predecessore Roy Hodgson e del suo vice Gary Neville, oltre che sulla Football Association (accusata di aver speso un'enormità per ricostruire Wembley) e sui principi William e Harry.