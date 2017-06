Infortunio al polso, Cristiano Ronaldo lascia la Lamborghini in strada

Disavventura per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese del Real Madrid era a bordo della sua Lamborghini insieme alla fidanzata Georgina Rodrguez quando un forte dolore al polso della mano destra (già fasciato in occasione della partita contro il Malaga) gli ha impedito di continuare a guidare e lo ha costretto a lasciare l'auto in mezzo alla strada. Lo riferisce il portale Informalia. Dopo circa 45 minuti sul posto sono arrivati il carro attrezzi per prendere la Lamborghini e un'ambulanza per visitare il Pallone d'Oro.