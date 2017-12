Infantino sotto accusa: "Calciopoli turca, favorì il Fenerbahce"

Fu definita Calciopoli turca, arrivò dopo quella italiana e stando a quanto si legge su Le Monde e su Il Fatto, anche l'attuale presidente della Fifa, Gianni Infantino, all'epoca segretario generale dell'Uefa, avrebbe avuto un ruolo nella vicenda aiutando il blasonato Fenerbahce, che vinse il campionato truccando diverse partite ma poi, una volta emerso lo scandalo, evitò la retrocessione per l'amnistia totale decisa dalle autorità.



Tra Infantino ed Ebru Koksal, segretaria generale della Federcalcio di Istanbul, c'è stato uno scambio di lettere riportato da Il Fatto. "Koksal - riporta il quotidiano - scrive una lettera diretta a Infantino il 19 gennaio 2012 per sondare la disponibilità di Nyon a ignorare le manovre turche per salvare le squadre più titolate e i tesserati più influenti".



La segretaria generale anticipa a Infantino le punizioni calmierate e domanda: "Costituisce una violazione dello statuto Uefa o di altri regolamenti Uefa e, a tale riguardo, l'Uefa potrà comminare eventuali sanzioni alla federazione calcistica turca, alle squadre nazionali o ai club?". "Infantino risponde subito, il 20 gennaio, e autorizza la Federcalcio a modificare il regolamento dopo fatti molto gravi e accertati l'anno prima; "Sebbene riteniamo che questo problema sia principalmente di competenza della federazione turca - riporta 'Il Fatto' - possiamo dire, a nome dell'Uefa, che tenendo conto di tutte le circostanze, la vostra proposta sembra costituire una risposta ragionevole, proporzionata e responsabile per affrontare la questione".



Infantino rassicura pure sul futuro: "A nostro avviso, l'applicazione delle sanzioni così descritte non costituirebbe una violazione degli statuti e dei regolamenti dell'Uefa. L'unica condizione che vorremmo aggiungere è che l'interpretazione degli statuti e dei regolamenti dell'Uefa è in definitiva una questione la cui decisione spetta agli organi giudiziari indipendenti dell'Uefa. Ciononostante, in questa fase, ciò che possiamo dire è che, a condizione che le sanzioni proposte siano effettivamente attuate, non ci aspetteremmo alcuna necessità di ulteriori procedimenti da parte della Uefa per affrontare questa particolare questione".



La Federcalcio turca allora va avanti e anche oltre: corregge il temuto articolo 58 e, con le sentenze del 6 maggio 2012, non punisce nessuno, tranne un paio di dirigenti minori. Da sei anni, da quell'estate, il Trabzonspor - conclude 'Il Fatto' - spedisce ricorsi all'Uefa per ottenere il titolo conquistato sul campo dal Fenerbahçe (per differenza reti) e un risarcimento milionario. Nyon ha sempre respinto gli avvocati della squadra di Trebisonda. Tre mesi fa, invece, il Trabzonspor si è rivolto di nuovo alla Fifa.