Infantino: "Se Buffon smette lo porto alla Fifa"

Cosa farà la prossima stagione Gigi Buffon? Negli ultimi giorni uno degli argomenti principali, in Italia ma non solo, è il futuro del numero uno della nostra nazionale. A inizio stagione sembrava dovesse smettere, poi l'eliminazione da Russia 2018 ha cambiato le carte in tavola, come lui stesso ha ammesso nell'intervista con Maurizio Costanzo. Un ex giocatore tedesco ieri gli ha 'consigliato' di ritirarsi, lui ha detto che ne discuterà con la Juventus, ma se alla fine dovesse davvero decidere di appendere i guantoni al chiodo per lui è già pronta una poltrona alla Fifa.

A rivelarlo è il presidente Gianni Infantino, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Vado di persona a prenderlo. Mi sarebbe piaciuto consegnargli la Coppa del mondo". E a proposito dell'eliminazione degli Azzurri dal Mondiale russo, il numero uno della Fifa ha le idee chiare: "Da tempo c'erano segnali in questo senso. Poi il tiro di Darmian contro la Svezia poteva entrare, invece di prendere il palo, ma avrebbe solo nascosto i problemi. L'Italia era la prima al mondo per organizzazione, club, formazione, strutture, alimentazione, tattica. In tutto. Ma gli altri non sono rimasti a guardare, mentre noi abbiamo dimenticato che, senza il lavoro, il talento non basta. Quanti giovani passano in prima squadra?".

"Spero il commissariamento sia il più breve possibile - continua Infantino - Uno o due uomini non possono cambiare una situazione che ha bisogno di un presidente forte, condiviso da tutte le parti, e con una strategia a lungo termine. Club, leghe, giocatori, tutti devono andare nella stessa direzione. Come in Germania negli anni 90, dopo la crisi di risultati. Come in Inghilterra dopo l’Heysel. Tutti al tavolo a pensare al bene comune. Oggi la Germania vince il Mondiale e la Confederations con i giovani e l’Inghilterra è campione del mondo Under 17 e Under 20".

Infine una battuta anche sulla Var: "Non si torna indietro, è stata una rivoluzione".