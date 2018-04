Incredibile in Messico: rubata (e ritrovata) l'Europa League

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 aprile 2018

Hanno rubato l'Europa League. Lo scorso venerdì il trofeo di proprietà della Uefa, che come per la Champions League ne concede una copia ai club vincitori, si trovava in tour promozionale in Messico quando, stando a quanto hanno riportato i media messicani, è stato sottratto dall'interno di un furgone a Guanajuato. Un furto clamoroso e sensazionale che ha subito messo in allarme le forze di polizia locali, le quali poco dopo tramite Twitter ne hanno annunciato il ritrovamento senza fornire ulteriori dettagli. Allarme rientrato, il 16 maggio a Lione la Coppa sarà regolarmente al suo posto.