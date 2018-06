Inchiesta nuovo stadio Roma, indagato Malagò: "Chiarirò tutto"

L'inchiesta che riguarda il nuovo stadio della Roma investe anche Giovanni Malagò: in un decreto di intercettazione dello scorso 25 maggio, il numero uno dello sport italiano risulta iscritto al registro degli indagati della procura della Capitale. L'ipotesi della pm Barbara Zuin è che Malagò avrebbe ottenuto dal costruttore Luca Parnasi l'occasione di migliorare la situazione professionale del compagno della figlia Ludovica in cambio di un atteggiamento favorevole riguardo al progetto del nuovo impianto.



Il presidente del Coni non era contrario al progetto ma la Commissione impianti sportivi del Comitato Olimpico aveva espresso perplessità dando un ok di massima con diversi punti da chiarire, anche se a novembre 2017 la posizione in merito ai parcheggi cambia da "non conforme" a "conforme". Negli atti si legge che effettivamente l'incontro tra Gregorio (il fidanzato della figlia di Malagò) e Parnasi avviene nel marzo di quest'anno.



Parnasi poi parla con Malagò anche dell'individuazione dell'area dove costruire il nuovo stadio del Milan: il costruttore era stato infatti incaricato dai rossoneri e cercava un supporto anche su questo progetto. Dal canto suo, il presidente Coni ha rilasciato questa dichiarazione: "Ho appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell’ambito di un procedimento penale. Ho dato subito mandato al mio legale, l’avvocato Carlo Longari, di chiedere di essere interrogato per chiarire al più presto la mia posizione".