In Spagna sono sicuri: "L'Uefa introdurrà il quarto cambio"

Un'importante novità potrebbe essere presto introdotta in tutte le competizioni Uefa per la gioia degli allenatori e non solo. Secondo quanto riporta Marca l'organo di governo del calcio europeo a breve approverà infatti la quarta sostituzione come "contromisura" agli eccessivi carichi di lavoro ai quali sono sottoposti i giocatori a causa delle tante partite ravvicinate (che non verranno diminuite in futuro).



Alcune prove sono state già effettuate nelle fasi finali dei campionati europei femminili Under 19 del 2016 (in Germania) e 2017 (Georgia), agli Europei Femminili del 2016 (Slovacchia) e 2017 (Irlanda del Nord), e nel campionato europeo maschile U21 del 2017 (Polonia).



L'Uefa sembra soddisfatta dalla sperimentazione ed è intenzionata ad andare avanti come emergerebbe dalla riunione del suo Esecutivo che si è tenuta nella giornata di ieri a Bratislava.