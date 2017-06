In questa Inter segna solo Icardi

"Non serve un miracolo, ma solo un po' di fiducia", Stefano Vecchi ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro il Southampton in Europa League. Di certo, chi arriverà a prendere il suo posto, sarà obbligato a fronteggiare una situazione davvero critica. Per cominciare, il nuovo allenatore dovrà concentrarsi su una fase offensiva troppo sterile. Perché, se è vero che dalla difesa ci si potesse aspettare qualche svarione in più, i numeri dell'attacco, invece, cominciano a essere preoccupanti, soprattutto considerando il potenziale dei singoli giocatori a disposizione. Basti pensare che in Serie A ben 10 squadre hanno segnato più dei nerazzurri, per non parlare dell'Europa League, dove sia Sparta Praga sia Southampton hanno fatto meglio sul piano realizzativo.



L'unica eccezione è rappresentata da Mauro Icardi. L'argentino ha siglato 8 delle 13 reti messe a segno dall'Inter in Serie A. Le altre firme portano la firma di Perisic (2), Banega, Eder e Joao Mario. Il gol di ieri contro i Saints si aggiunge, poi, alle due precedenti reti europee realizzate da Palacio e Candreva. Come si può si facilmente evincere da questa analisi, il secondo miglior marcatore stagionale è Perisic, fermo a quota due: davvero troppo poco per una squadra che punta a tornare in Champions League. Oltre alla fase d'attacco, il tecnico designato dalla nuova proprietà dovrà assolutamente anche trovare il modo di far giocare la squadra seguendo uno schema più collettivo e armonioso. Banega deve essere più determinante, così come Candreva e Perisic. E anche in difesa le cose devono cambiare: Handanovic ha messo una pezza in più di un'occasione, ma per portare a casa risultati importanti in Italia e in Europa non può bastare solo lui.