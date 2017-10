In Perù accusano: "Argentina-Fifa, accordo per rubare la partita"

"Ladri!". Il titolo a tutta pagina del popolare quotidiano peruviano TodoSport lascia poco spazio alle interpretazioni: il risultato di Argentina-Perù, decisiva per l'accesso diretto a Russia 2018, è già scritto. "I presidenti di Afa, Conmebol e Fifa - si legge in prima pagina di fianco alla foto di Messi - si sono accordati per rubare la partita di domani. I tre saranno nel palco ufficiale della Bombonera".

Ovviamente non ci sono prove a sostegno della pesante accusa, ma tanti sospetti scaturiti dall'incontro avvenuto ieri tra Tapia (Afa), Dominguez (Conmebol) e Infantino a Buenos Aires, dove i tre presidenti hanno discusso di una candidatura congiunta tra Argentina, Uruguay e Paraguay per i Mondiali del 2030. Secondo TodoSport, i tre si sarebbero incontrati al ristorante 'La Cava', noto punto di ritrovo di molti calciatori dotato di sale private (da pagare extra) "per raggiungere accordi senza testimoni".

La Fifa, sostengono in Perù, non può permettersi un Mondiale senza Messi. Una tesi che però trova riscontri anche nel paese natale della Pulce, tanto che durante la popolare trasmissione "Debate Final" il conduttore, Martin Liberman, ha dichiarato: "Io, se fossi peruviano, sarei preoccupato per l'arrivo di Infantino un giorno prima della partita. E' raro, no? 'Come va? Sono Gianni. Vi aspetto ai Mondiali con Messi'. Vi sembra normale che un giorno prima della partita il presidente della Fifa venga a conoscere l'Argentina?".