Ilaria D'Amico: "Buffon felice al Psg ma innamorato della Juventus"

Ilaria D'Amico ha parlato della scelta di Gianluigi Buffon di lasciare la Juventus per approdare al Paris Saint Germain: "Voleva rimanere ad alti livelli ma non poteva farlo in bianconero, la proposta arrivata da Parigi lo ha soddisfatto in pieno: ha detto subito sì. Una nuova parentesi in cui è felice ed entusiasta come un bambino".



La compagna e giornalista conosce bene i sentimenti che ha provato Buffon lasciando la Juve: "Il suo rapporto con il mondo bianconero era e resta fantastico, ama quei colori e i tifosi amano lui. Credo ci sia una reciproco rapporto di riconoscenza tra Gigi e la Juventus, ora è innamorato del Psg ma in cuor suo rimarrà sempre e comunque innamorato di quella che percepirà sempre come casa sua".



Gli strani scherzi del calcio, però, potrebbero mettere di fronte Buffon ad una sfida da libro cuore in Champions League: "Juve-Psg? Gigi ha detto proprio 'spero che questo mi venga risparmiato dalla vita'. E lo capisco, a Torino ha lasciato una parte di cuore e un pezzo di famiglia: non vorrebbe mai giocarsi la coppa contro la sua ex squadra".