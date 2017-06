Il Villarreal scarica Pato: "Resa al di sotto delle aspettative"

Potrebbe essere già finita l'avventura di Alexandre Pato nella Liga. Le parole del tecnico del Villareal Escribà, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, aprirebbero infatti le porte a un addio: "La sua resa è stata al di sotto delle aspettative ma ci auguriamo che possa invertire la tendezna".



Per il quotidiano catalano Sport il brasiliano, autore di soli 2 gol in campionato, lascerà il Sottomarino Giallo in questa sessione di mercato. Sul papero ex Milan sarebbe forte l'interesse del Galatasaray ma non mancherebbero offerte anche dalla Cina.