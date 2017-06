Il Tottenham: "Il campo di Wembley è troppo grande per noi"

Il campo di Wembley è troppo grande. Ne è convinto il Tottenham, 'costretto' nella prossima stagione a giocare nello storico impianto in attesa della fine dei lavori del nuovo stadio, che sarà pronto per il 2018/19. Gli Spurs erano abituati al vecchio White Hart Lane, il secondo terreno più piccolo della Premier League (100 metri per 67) e ora si trovano in difficoltà in quello più ampio (105 metri per 69): questa differenza impedirebbe al Tottenham, secondo il tecnico Pochettino, di sviluppare il suo gioco tutto pressing. Del resto a Wembley i Lilywhites hanno disputato lo scorso anno 5 partite in Europa League vincendone soltanto una.



Da qui la richiesta alla Federazione di ridurre le dimensioni, richiesta che è stata discussa nel corso di un incontro con i 20 presidenti dei club di Premier, e non accettata. I biancoblu dovranno per forza di cose adattarsi e forse cambiare la loro tattica. Peraltro due anni fa i vertici del calcio inglsse avevano stabilito che tutti i campi non dovessero avere una lunghezza inferiore a 100 metri e una larghezza inferiore a 68 metri. Una deroga era stata concessa agli stadi storici (di Chelsea e dello stesso Tottenham) ma ora tutti dovranno rispettare le misure 'imposte'.