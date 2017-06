Il sogno di Nadal: "Un giorno vorrei essere presidente del Real Madrid"

La sconfitta nella storica finale degli Australian Open contro il suo amico-rivale Roger Federer non ha scalfito più di tanto Rafael Nadal, che dopo appena 10 giorni ha già voltato pagina e rivelato il suo sogno per il futuro: diventare presidente del Real Madrid.

Una battuta, un pensiero leggero oppure qualcosa di concreto? Di certo il fuoriclasse maiorchino non ha intenzione di dare l'addio al tennis in tempi brevi, però non nasconde la sua grande passione per il calcio e in particolare per il club di Florentino Perez, che Nadal comunque reputa un grande presidente: "Non hanno certo bisogno di me adesso - precisa lo spagnolo - ma in futuro tutto è possibile, non si può mai sapere quello che accadrà".

Nadal, nato a Palma de Majorca, è un grande tifoso e socio onorario dei blancos, ama alla follia il calcio, così l'idea di guidare un club prestigioso come il Real è un desiderio più che legittimo, che per ora, però, resta "un'utopia": "Stiamo benissimo come stiamo adesso, abbiamo un grande presidente - ha detto Rafa - però se me lo dovessero chiedere..."

Perez, al suo secondo mandato ormai dal 2009, per il momento può stare tranquillo, ma di certo Nadal sta già guardando oltre, a quando appenderà la racchetta al fatidico chiodo per tuffarsi in un'altra travolgente avventura.