Il Senegal resta senza soldi: Koulibaly paga l'albergo alla Nazionale

Kalidou Koulibaly ha dovuto mettere una pezza anche fuori dal campo. Secondo quanto riferisce l'Observateur il difensore del Napoli avrebbe pagato l'albergo di Londra a tutta la Nazionale del Senegal, che attraversa una grave crisi finanziaria, dopo l'amichevole al The Hive Stadium contro la Nigeria. Complessivamente sarebbero stati sborsati 24mila euro per evitare che la squadra venisse cacciata dall'albergo.



La federazione è dunque rimasta davvero senza soldi e ci ha pensato Koulibaly con un gesto significativo a mettere le cose a posto. Almeno per il momento...