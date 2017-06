Il primo procuratore di Messi: "Avrebbe potuto giocare nel Real"

La storia avrebbe potuto essere diversa, molto diversa. Horacio Gaggioli, primo agente di Messi, rivela un interessante retroscena sui primi passi del fuoriclasse. La Pulce era stata affidata dalla famiglia al procuratore per farlo sfondare nel calcio europeo: "Per una serie di circostanze ho scelto di vivere a Barcellona ma stavo per andare a Madrid. Portai così Leo a fare un provino per il Barça: se mi fossi trasferito nella Capitale lo avrei consigliato al Real. I suoi familiari avevano deciso di trasferirsi nella città dove mi trovavo per avere un supporto".



Nell'intervista a Globoesport l'agente chiarisce dunque che il grande numero 10, che oggi compie 30 anni, avrebbe potuto vestire la maglia dei blancos e probabilmente diventare un idolo di quelli che invece sono i tifosi 'nemici'. Gaggioli quindi sottolinea un altro aspetto curioso dell'incontro con Messi: "Quando lo vidi all'aeroporto pensai che non avesse il fisico da calciatore perché era troppo piccolo e magro. Non ho avuto una buona impressione. Ma dopo il primo provino mi sono dovuto ricredere: compresi che sarebbe potuto diventare un fuoriclasse".