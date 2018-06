Il presidente del Murcia: "Guti allenerà il Real Madrid"

Il quesito che da giorni sta appassionando i tifosi di tutto il mondo forse ha trovato una risposta: "Il prossimo allenatore del Real Madrid sarà Guti". A lanciare la bomba mediatica è il presidente del Murcia, che nel corso di una conferenza stampa ha di fatto annunciato il nome del nuovo tecnico delle merengues: "Guti non allenerà il Murcia perchè sarà il nuovo tecnico del Real Madrid. Ma era l’allenatore che avrei voluto“.

"Peccato - aggiunge Víctor Gálvez - se Zidane avesse aspettato un paio di giorni a lasciare il Bernabeu avremmo chiuso la trattativa. Comunque - chiosa il numero uno del Murcia - Guti mi ha chiamato per ringraziarmi del nostro interesse". Niente Conte, Pochettino o Klopp dunque, evidentemente a Guti sono arrivate rassicurazioni che lo hanno spinto a rifiutare la proposta del Murcia.

Florentino Perez quindi non starebbe effettivamente cercando un nuovo tecnico, ma solo aspettando il momento giusto per annunciarne l’arrivo, magari accompagnandolo con un grandissimo acquisto (Milinkovic-Savic? Alisson?), in modo da tenere alto il morale di quei tifosi madridisti che sognano un tecnico di grido sulla panchina del Real. Il Real i campioni ce li ha in campo e in panchina casomai li crea, come fatto proprio con Zidane.