Il portavoce di Mourinho: "Conte, sai cos'è l'Epo?"

Nuova puntata nel botta e risposta tra Antonio Conte e José Mourinho: dopo "demenza senile", "calcioscommesse" e "piccolo uomo" la nuova mossa arriva dal portoghese anche se non in modo diretto. Su Record è infatti comparso un editoriale a firma Eladio Paramés che di fatto è l'addetto stampa e portavoce del portoghese, negli scorsi anni famosi i suoi attacchi al Barcellona (quando lo Special One sedeva sulla panchina del Real Madrid) e ai detrattori di Mou.



"Conte, sai cos'è l'Epo?" questo il titolo del duro pezzo di Paramés che spiega: "Era il 1995/96, i giocatori della Juventus furono accusati di trasfusioni di sangue per migliorare le prestazioni sportive. Il caso finì in tribunale e poi finito in prescrizione. E chi era il capitano di quella Juve? Antonio Conte! Qualche anno dopo lo stesso personaggio fu sospeso per sei mesi per essere coinvolto in un caso di 'aggiustamento di risultati'. E questo signore ora accusa di piccolezza Mourinho: lo sarà ma intanto ha vinto molti più titoli di Conte e ha molti più capelli!".