Il Pordenone 'scrive' all'Inter: "Anche noi mai stati in B"

Il Pordenone usa l'arma dell'ironia in vista degli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter in programma il 12 dicembre a San Siro. Il club friulano sta vivendo l'attesa in maniera spasmodica cercando allo stesso tempo di sdrammatizzare l'evento che vedrà scontrarsi una formazione di Serie A e una di Serie C. Eppure, nonostante la differenza di categoria, le due squadre hanno una cosa in comune, ovvero non essere mai state in B come hanno fatto notare i neroverdi in un simpatico tweet.



In un altro post il Pordenone contrappone una piazza Duomo vuota in caso di successo nerazzurro a una piena qualora l'undici di Leonardo Colucci dovesse compiere la clamorosa impresa...