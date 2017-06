Il piccolo Sam si traveste da Klopp e il mondo social impazzisce

Boss!



Good day at school? https://t.co/YOCjPbfvjz — Liverpool FC (@LFC) 28 ottobre 2016

A chi non è mai capitato di voler indossare il costume del proprio idolo? C'è chi si traveste da Spider Man, chi da Batman e chi da Hulk, ma nessuno prima aveva vestito i panni di Jurgen Klopp. A rompere gli schemi, c'ha pensato Sam Breen, bambino irlandese di nove anni tifosissimo del Liverpool. In occasione del "fancy day dress" organizzato dalla sua scuola, il piccolo ha deciso di imitare in tutto per tutto - anche l'acccento, assicura papà Garreth - l'allenatore tedesco: parrucca bionda, occhialoni neri e barba disegnata. Una maschera davvero divertente che in pochi minuti ha fatto il giro del web. La foto, che ritrae Sam, ha riscosso talmente tanto successo da finire sul profilo ufficiale del club inglese. "Complimenti boss. Come è andata a scuola?", il messaggio pubblicato dai Reds su Twitter.