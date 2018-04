Il paragone di Douglas Costa: "Brasile, sembri la Juventus"

"Non penso soltanto a me stesso ma a tutta la squadra. E devo dire che il Brasile ha giocato veramente bene, sapevamo di dover pazientare e l'abbiamo fatto sfruttando tutte le occasioni". Parlando con i media sudamericani Douglas Costa ha espresso tutta la sua soddisfazione per la netta vittoria della nazionale verdeoro (3-0) contro la Russia in amichevole.



L'esterno ha fatto poi un confronto importante, che sicuramente renderà felici i tifosi bianconeri: "Questa è la strada giusta, le cose che faccio alla Juventus le vedo anche qui in nazionale".



Intanto, secondo quanto riporta il Mirror, lo stesso Douglas Costa sarebbe finito nel mirino del Manchester United. La Juve deve ancora esercitare il diritto di riscatto dal Bayern Monaco (40 milioni entro il 30 giugno) e sembra decisamente orientata a trattenere l'esterno che dopo un avvio complicato ha svoltato alla grande inserendosi alla perfezione nei meccanismi di Allegri. Per questo il tentativo dei Red Devils con ogni probabilità non avrà successo.