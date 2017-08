Il nuovo Milan debutta a San Siro: che bolgia contro il Craiova!

Prima a San Siro per il nuovo Milan. I rossoneri affrontano questa sera alle 20:45 il Craiova nella gara di ritorno dei preliminari di Europa League partendo dal più che rassicurante 1-0 ottenuto in Romania sette giorni fa grazie al gol di Rodriguez. Al Meazza saranno presenti oltre 60.000 spettattori: non è escluso che alla fine venga raggiunta quota 70.000. Ci sarà dunque il tutto esaurito o quasi, a testimonianza dell'entusiasmo che circonda il club di via Aldo Rossi dopo la campagna acquisti faraonica.



Anche per questo Montella non vuole deludere i sostenitori del Diavolo al debutto alla Scala del Calcio. Per il tecnico alcuni dubbi di formazione: Cutrone è favorito su André Silva (leggermente acciaccato) per il ruolo di centravanti mentre potrebbero giocare dal primo minuto Suso nel tridente offensivo con lo stesso Cutrone e Niang, e Locatelli davanti alla difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Niang. All.: Montella.

Craiova (5-4-1): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag, Bancu; Gustavo, Rossi, Zlatinski, Mitrita; Baluta. All.:Mangia.