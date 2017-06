Il Napoli: "Valeri vergognoso: manca un rigore, i loro non c'erano"

Il Napoli è in silenzio stampa ma decide di interromperlo solo per commentare (senza contraddittorio) gli episodi più discussi dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: "Volevo solo fare i complimenti ai ragazzi per una grande prestazione rovinata da decisioni non discutibili, semmai vergognose - le parole alla Rai -. Sono cose che fanno male al calcio italiano".



Andando nel dettaglio, ecco le parole del ds dei partenopei: "Nel primo rigore della Juventus, Dybala va addosso al nostro ragazzo cercando il contatto: non è fallo. Nella seconda occasione due bianconeri vanno addosso ad Albiol, quindi ci manca un penalty mentre sull'azione successiva Reina prende palla piena e poi non può sparire, per questo va addosso a Cuadrado".



Lo stesso Reina ha commentato così: "Il risultato è stato condizionato dalla decisioni arbitrali, non è giusto. Noi dobbiamo imparare e fare meglio ma sono inca....to. Il contatto su Albiol è molto più rigore che il mio intervento su Cuadrado: io prendo nettamente il pallone, poi non posso sparire, se no cosa facciamo: ammazziamo tutti i portieri? Penalty inesistente".

IL NAPOLI SU TWITTER CONTRO LA RAI