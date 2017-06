Il Napoli abbatte i prezzi per la Coppa Italia, malumore Juve

In casa Juventus c'è malumore per la scelta del Napoli di abbattere i prezzi dei biglietti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il prossimo 5 aprile. Per regolamento ai bianconeri spetta la metà dell'incasso totale, che sarà dunque inferiore rispetto alle attese: da qui, secondo il Corriere dello Sport, il fastidio in corso Galileo Ferraris anche perché il San Paolo grazie ai prezzi popolari sarà gremito e potrà spingere la squadra di Sarri.



La Juve non sarebbe stata avvisata dalla società azzurra, alla quale è andata la metà dei 906 mila euro incassati nella gara d'andata. I campioni d'Italia dunque 'recriminano', oltre che per l'eccessivo abbassamento dei prezzi, per una difformità di comportamento rispetto a quanto avvenuto allo Stadium quando pure furono applicate tariffe ridotte per riempire l'impianto.