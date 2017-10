Il mondo del calcio in lutto per Gino Bacci

Il mondo del calcio e del giornalismo sportivo in lutto per la scomparsa di Gino Bacci, il giornalista toscano avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 25 dicembre e due settimane fa era stato ricoverato per un malore. Nato a Livorno nel 1936, cominciò a lavorare per Il Tirreno ma passò presto a Tuttosport dove seguì come inviato i Mondiali di calcio dal 1974 al 1994. In tempi recenti è stato apprezzato opinionista televisivo al Processo di Biscardi e poi su TeleLombardia e Antenna 3.

Addio a Gino Bacci, pioniere del giornalismo sportivo, un vanto per la nostra #Livorno. — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 29 ottobre 2017

Ho avuto la sua guida nei miei anni a @tuttosport. Gli sono stato riconoscente. Oggi sono vicino al dolore dei familiari. #Rip #GinoBacci pic.twitter.com/CBwbOxnn5B — Sandro Sabatini (@Sabatini) 29 ottobre 2017