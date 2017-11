Il Modena non si presenta a Santarcangelo: sarà radiato dal calcio

Parola fine sul Modena. La squadra emiliana non si presenterà a Santarcangelo rimediando così la quarta sconfitta a tavolino, l'esclusione dal campionato di Serie C e la radiazione dal calcio italiano dopo 105 anni di storia come riferisce la Gazzetta di Modena.



Svanita la possibilità di un salvataggio all'ultimo per l'impossibilità di far giocare la Berretti. Per tutta la giornata di sabato l'avvocato Tazzioli ha cercato di convincere i calciatori della prima squadra a scendere in campo per rappresentanza ed evitare in questo modo la radiazione: grazie allo svincolo con la messa in mora non avrebbero perso i diritti maturati per il mancato pagamento degli stipendi da parte dell'ex presidente Antonio Caliendo. Nulla da fare.



Il settore giovanile andrà avanti in deroga fino al prossimo giugno prima di scomparire e i dipendendenti perderanno il loro posto di lavoro dopo il fallimento del club.