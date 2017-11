Il ministro Lotti: "È il momento di rifondare il calcio italiano"

Il ministro dello Sport, Luca Lotti, presente all'inaugurazione del parco dedicato a Niccolò Galli, ha parlato in esclusiva a Premium Sport sulla situazione del calcio italiano dopo la mancata qualificazione ai Mondiali: "C'è ancora molta amarezza, anche a giorni di distanza. E c'è attesa per il Consiglio federale di lunedì, è arrivato il momento di rifondare il calcio italiano".



Lotti auspica un vero rinnovamento e non "la solita spartizione che porta accordi per far finta che niente sia successo. Mi aspetto che ogni consigliere rifletta su come far ripartire il nostro calcio. Non tutto è da buttare ma serve un vento di novità". Il Ministro spiega da dove ripartire: "Bisogna guardare il futuro in modo diverso: partire a come si insegna calcio ma anche a come si deve stare sulle tribune sino ad arrivare alla Nazionale. E il discorso coinvolge anche le leghe di serie A e B, la dice lunga il fatto che non si siano ancora dotate di propri rappresentanti".



Il governo è pronto a fare la sua parte: "Siamo a disposizione, per esempio abbiamo già modificato parte della Legge Melandri e la norma sulla ricostruzione degli stadi. Lunedì ci aspettiamo un cambio deciso. Ancelotti? Non spetta a me decidere".