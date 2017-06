Il Milan nel mirino dell'Isis: 80 frustate a chi ne indossa la maglietta

L'estremismo islamico invade anche il mondo del calcio. Nella provincia irachena di Al Furat l'Isis, che controlla quell'area, ha infatti vietato di vestire la maglia della propria squadra del cuore e ha imposto punizioni severissime per chi viola il divieto. La polizia religiosa ha stilato una lista delle magliette proibite, tra cui figurano quelle di diversi club europei, prodotte soprattutto dai colossi dell'abbigliamento sportivo Nike e Adidas.

In Serie A il veto ha colpito il Milan, mentre in Premier League nel mirino degli estremisti sono finite le maglie di Manchester United, Manchester City, Chelsea, WBA e Sunderland. In Spagna il veto ha colpito le grandi Barcellona e Real Madrid e sono state bandite anche quelle delle nazionali di Inghilterra, Francia e Germania.

Secondo i dati rilevati dall'osservatorio sulla Jihad e la minaccia terroristica (Jttm), chi dovesse violare la legge anti-magliette rischia fino a ottanta frustate sulla pubblica piazza.