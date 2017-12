Il Milan: "La firma è del gruppo. Rivincita di Bonucci su Icardi"

Nella consueta rassegna stampa il Milan commenta il successo nel derby di Coppa Italia. "Era una sorta di Superbowl natalizio, un Derby al centro del mondo. E il Milan lo ha vinto, più giocando a pallone, vedi secondo tempo regolamentare, che con il cuore. La squadra - si legge sul sito ufficiale rossonero - ha coperto le palle vaganti a centrocampo come mai aveva fatto in questa stagione e ha tirato da tutti i fronti del suo attacco, con Suso da destra (traversa e assist), con Bonaventura da sinistra (due grandi occasioni di testa) e dal centro vedi gol di Cutrone. La rivincita di Bonucci su Icardi e la grande prova di Romagnoli hanno fatto il resto, con il contributo di tutti. La firma è del gruppo, lo stesso che era attorno a Gattuso alla fine dei tempi regolamentari per caricarsi tutti insieme (staff e giocatori in panchina compresi) in base alle indicazioni del tecnico".



L'analisi prosegue toccando un punto specifico: "Locatelli dal primo minuto, l'ingresso positivo di Calabria, il gol decisivo di Cutrone. È la linfa giovane del Milan che il nuovo Milan fa sua e continua a far crescere. In particolare, Patrick Cutrone è amatissimo da San Siro. Il popolo rossonero, tra cori e applausi, conferma di avere un grande feeling con il giovane bomber comasco. I suoi tecnici delle giovanili rossonere dicevano qualche anno fa: "Quando è in forma, se gli avversari vogliono fermarlo devono fargli fallo". Nel "suo" derby, Cutrone ha retto alle cariche, è scattato su tutti i fronti offensivi e al momento della palla buona ha detto sì. E poi è stata solo gioia".