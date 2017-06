Il Messico batte gli Usa e festeggia con la Mannequin Challenge

Gracias por todo el apoyo! Muy buen esfuerzo y resultado de todo el equipo! Próximo partido en Alaska para tener más frío! Jajaja #elfutbolesnuestro #mannequinchallenge #vivamexico #1-2 Un video pubblicato da Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) in data: 11 Nov 2016 alle ore 21:14 PST

Un successo 'speciale'. Il Messico ha battuto 2-1 gli Usa al Mapfre Stadium di Columbus in una gara valida per la qualificazione mondiale del gruppo Nord e Centro America. La squadra di Osorio si è imposta grazie alla rete realizzata da Rafa Marquez all'89'. Si tratta di una vittoria come detto dal sapore particolare visto l'attuale contesto storico. Il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso della sua campagna elettorale ha infatti promesso di costruire un muro al confine tra Stati Uniti e Messico per impedire l'ingresso di migranti messicani negli Usa. Politica a parte, la Nazionale del Tricolor ha festeggiato negli spogliatoi partecipando alla moda del momento, la Mannequin Challenge. Tutti immobili dunque, come testimoniato dal video postato su Instagram dal Chicharito Hernandez.