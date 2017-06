Il medico friulano di Messi: "Credo che abbia pianto a causa mia..."

Uno dei segreti di Leo Messi si chiama Giuliano Poser. Il medico friulano ha aiutato il fuoriclasse del Barcellona a superare i suoi problemi muscolari e di vomito. "Non lo so che rapporto si è creato perché nessuno dei due parla la lingua dell’altro. Ci intendiamo, ma è difficile capire il rapporto emozionale che c’è. Io non sono né un mago, né uno stregone, né un guru: mi piace essere considerato un medico specialista in medicina dello sport. Ho iniziato da medico di base, da oltre trent’anni seguo gli atleti: mi sono posto fin da subito l’obiettivo di cercare le cause dei problemi, di risalire un po’ più in là dei sintomi" sottolina Poser in un'intervista al Corriere delle Sera.



Il percorso intrapreso da Messi non è stato dei più semplici: “Gli è entrato qualcosa in testa, penso che abbia fatto una grande fatica a iniziare. Immagino che la prima volta abbia anche pianto lacrime amare. Perché non si tratta solo di cambiare alimentazione, ma di avere uno stile di vita completamente nuovo. Non si diventa professionisti e tanto meno fenomeni come Messi perché si mangia in un certo modo, è ovvio. Però si può rimanere Messi per parecchio tempo".



"Diciamo che io faccio il tagliando a una macchina fantastica consigliando l’uso di cibi biologici, con varietà di cereali grezzi, tanta frutta e verdura di stagione, frutta secca non tostata, olio di oliva extravergine, uova e pesce fresco" conclude Poser, capace di far continuare a viaggiare alla grande questa macchina fantastica di nome Messi.