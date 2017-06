Il Liverpool frena, Conte ride. Pep va, un punto per Ranieri. Bene lo United

Ieri rideva Klopp, oggi (come da tre mesi) ride solo Antonio Conte. Il Liverpool - secondo il tecnico tedesco - rappresentava un bel fastidio per il Chelsea stando a soli 6 punti dalla vetta. Dopo il 2-2 di Sunderland i punti di distacco scendono a 5, ma i Reds hanno una partita in più e hanno di fatto sprecato un'occasione facendosi riprendere due volte dai Black Cats. Ai gol di Sturridge e Mané ha risposto in entrambi i casi Defoe con due calci di rigore negando il successo ai Reds. Risale un po', invece, il Manchester City che rischia molto restando in dieci nel primo tempo dopo l'espulsione di Fernandinho, ma in inferiorità numerica la spunta 2-1 sul Burnley con le reti di Clichy e Aguero. Vittorie anche per Everton (3-0 sul Southampton) e West Bromwich (3-1 all'Hull City). Continua il momento positivo del Manchester United: i Red Devils di Mourinho passano 2-0 sul campo del West Ham grazie a Mata (63') e Ibrahimovic (78').



In Inghilterra snocciolano un dato dopo il pari tra il Middlesbrough e il Leicester. Finisce 0-0, per la seconda volta consecutiva Schmeichel tiene la porta inviolata, ma con 21 punti in 20 partite Ranieri batte lo spiacevole record del peggiore avvio di campionato per una squadra campione d'Inghilterra. Del resto l'anno scorso il tecnico italiano fece un miracolo ed era prevedibile che quest'anno non si ripetesse. Tanto più che, come emerso dalla gara col Boro, deve combattere anche con un altro "problema": la pazzesca torre di Babele della sua rosa. A Middlesbrough, infatti, sono andati in campo dal 1' undici giocatori di undici nazionalità diverse: Schmeichel (Danimarca), Simpson (Inghilterra), Morgan (Giamaica), Huth (Germania), Fuchs (Austria), Amartey (Ghana), King (Galles), Mendy (Francia), Mahrez (Algeria), Ulloa (Argentina) e Okazaki (Giappone). L'inglese lo parlano tutti, è vero, ma il senso di appartanenza alla maglia così è un po' più difficile da chiedere...