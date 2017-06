Il lieto fine di Mexes: ritrovato il pappagallo che aveva perso

La piccola disavventura è finita bene per fortuna,dopo 48 ore circa è stato ritrovato coco' volevo ringraziare tutti per il pensiero e l'aiuto Un video pubblicato da Philippe Mexes (@philippemex5) in data: 9 Feb 2017 alle ore 12:02 PST

Due giorni fa era arrivata, via social, la richiesta di aiuto di Philippe Mexes, disperato per aver smarrito il pappagallo dei figli, ora il lieto fine della storia: Cocò torna a casa sano e salvo. A darne notizia è lo stesso ex difensore del Milan sul proprio profilo Instagram: “La piccola disavventura è finita bene per fortuna, dopo 48 ore circa è stato ritrovato Coco’. Volevo ringraziare tutti per il pensiero e l’aiuto.”