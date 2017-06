Il Levante promosso in Liga: abbonamenti gratis ai tifosi fedeli

Il Levante premia i tifosi più affezionati. Il club spagnolo, promosso con sei turni di anticipo in Liga dopo la retrocessione dello scorso anno, ha infatti deciso di regalare l'abbonamento ai supporter che hanno seguito la squadra nel purgatorio della Liga 2. Nello specifico a beneficiare dell'iniziativa saranno i fan presenti almeno all'85% delle partite casalinghe dei loro beniamini.



Il presidente Quico Catalan ha confermato tutto: "I tifosi sono stati parte integrante del cammino che ha portato alla promozione e troviamo giusto premiarli. Avevamo promesso a chi avrebbe seguito almeno 18 partite in casa in questa stagione che avremmo confermato gratuitamente l’abbonamento per la prossima annata in caso di ritorno in Liga, e così sarà. Regalando ai tifosi fedeli il loro abbonamento stagionale rinunceremo al 5% del nostro attuale budget annuale, ma l’anno la nostra quota di diritti televisivi crescerà considerevolmente".



Complessivamente dovrebbero essere 10.000 i tagliandi gratuiti per il 2017/18 (lo stadio Ciutat de Valencia ha una capienza di quasi 26.000 posti).