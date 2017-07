Il Las Palmas su De Zerbi: "Sono successe alcune cose..."

Il Las Palmas chiarisce il giallo relativo a De Zerbi. L'allenatore italiano non era mai stato ufficializzato dagli spagnoli ma da fine maggio i media spagnoli avevano dato per certo il suo arrivo a Gran Canaria. Lunedì mattina, invece, è stato invece annunciato Manolo Marquez.



Alla presentazione del tecnico spagnolo, il presidente Ortega ha voluto chiarire il perché della retromarcia: "De Zerbi ci interessava ma poi sono successe alcune cose che non ci hanno convinto e quindi abbiamo scelto di cambiare obiettivo. Non essendo convinti al 100% della prima scelta, siamo andati su Marquez".



Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato De Zerbi a rifiutare la proposta del Las Palmas: accadde lo stesso la scorsa estate quando l'allenatore rinunciò alla corte del Crotone neopromosso in Serie A per restare al Foggia in Lega Pro, salvo poi essere esonerato a metà agosto prima che cominciasse il campionato. De Zerbi ha poi guidato per qualche settimana il Palermo, sostituendo Ballardini e conquistando 5 punti in 12 giornate: fu esonerato dopo 7 sconfitte consecutive. Si era liberato dal club rosanero proprio per allenare il Las Palmas, prima del clamoroso no.