Il fascino di Italia-Germania: già in 20mila a San Siro

Cresce a Milano l'entusiasmo per l'amichevole Italia-Germania, che torna a quattro mesi di distanza dal successo dei tedeschi ai rigori nei quarti di finale dell'Europeo francese. Più di 20mila spettatori si sono già assicurati il biglietto per assistere al match in programma martedì 15 allo Stadio 'Giuseppe Meazza', un dato che conferma il fortissimo legame tra la città e la maglia azzurra: è stata Milano infatti ad ospitare 106 anni fa la prima partita della Nazionale, che davanti a 4000 spettatori fece il suo esordio il 15 maggio 1910 all'Arena Civica battendo 6-2 la Francia. E il capoluogo lombardo detiene anche il record di città in cui gli Azzurri hanno vinto più incontri (37) e segnato più gol (139).