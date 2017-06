Il ct Bauza chiude a Icardi: "Davanti ci sono Higuain e Pratto"

Passano i giorni, arrivano i gol (tanti) ma il rapporto tra la nazionale argentina e Mauro Icardi è sempre lo stesso. In breve, non esiste. Perchè scorrendo la carriera del capitano dell'Inter o, come direbbero i maligni, leggendo la sua biografia, sotto il capitolo Seleccion ci sono poche, pochissime righe. L'esordio dell'attaccante nerazzurro avviene il 16 ottobre del 2013, con il ct Sabella. Appena sette minuti contro l'Uruguay, a soli vent'anni. Il preludio di una luminosa carriera anche all'interno dell'Albiceleste.



Così per ora non è stato. A ribadire il concetto ci ha pensato il ct Bauza. "Il nostro centravanti titolare è Higuain e dietro Higuain c’è Pratto, che conosco benissimo, ha dato risultati e per noi è importantissimo. Icardi sarà convocato se succede qualcosa a qualcuno di questi giocatori perché è il nostro terzo centravanti. Ma se questi avessero dei problemi, allora sa che potrebbe essere convocato”.



Passi il Pipita, che oggettivamente è in una forma strabiliante (soprattutto considerando il peso specifico delle sue reti), ma Pratto con Icardi ha poco a che fare. Per i più inesperti, Lucas David Pratto, classe 1988, è l'attaccante dell'Atletico Mineiro. Soprannominato "el Camello" per il suo incedere non molto elegante in campo, è stato una meteora del Genoa. Tornato in patria, ha poi trovato la via del gol in Brasile. Buon giocatore ma, a detta di molti, nulla di più. Parafrasando un famoso proverbio, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che Icardi entri in nazionale.