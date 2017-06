Il City in campo con la maglia di Gundogan, lui: "Non sono morto..."

Ilkay Gundogan si è da poco rotto il legamento crociato del ginocchio destro, l'infortunio è avvenuto nella sfida tra il Manchester City e il Watford durante un contrasto con Amrabat. L'ennesimo problema fisico di una carriera costellata da infortuni, per questo la sua squadra ha voluto dimostrargli vicinanza entrando in campo, nel match contro l'Arsenal, con la maglia del centrocampista turco naturalizzato tedesco. Gundogan ha apprezzato anche se su Twitter ha voluto specificare: "Sono ancora vivo, eh!".

Thanks to my teammates of course - congrats to my boys to this crucial win against #AFC PS: Don't worry - I'm still alive #MCIARS pic.twitter.com/det9q7C8Wp