Il Chelsea minaccia: multa di 55 milioni a Diego Costa

Saltato il trasferimento tanto desiderato all'Atletico Madrid, ora per Diego Costa la situazione diventa delicata: il Chelsea lo ha ufficialmente reinserito nella lista dei giocatori eleggibili in Premier League quindi, essendo ancora sotto contratto, l'attaccante è costretto a tornare agli ordini di Antonio Conte.



Il problema è che Costa al momento si trova ancora a casa a Rio de Janeiro e non fa avere sue notizie: ecco perché, secondo il Daily Express, i Blues sono pronti a contestargli una multa di 55 milioni di euro per inadempienze contrattuali.



Una prospettiva spaventosa per il giocatore che sa di non avere scampo. Ritiene conclusa la sua avventura al Chelsea dopo essere stato messo fuori rosa ma è ancora stipendatio da Abramovich che su questi aspetti non va molto per il sottile. Secondo il quotidiano inglese, la soluzione più probabile sarà quindi una tregua armata da Diego Costa e Conte: niente multa e un attaccante in più in rosa per il tecnico. Almeno fino a gennaio.