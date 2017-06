Il caso Parma-Ancona: giocate boom sullo 0-2

Un nuovo possibile caso di scommesse scuote il calcio italiano e in particolare il Parma. La sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Ancona dello scorso aprile, infatti, è stata oggetto di un flusso di giocate giudicate anomale dalle stesse agenzie di scommesse: in particolare, come raccontato da Il Mattino, gran parte delle vincite si sono concentrate in provincia di Napoli (Pozzuoli su tutti) e ad Ancona.



I marchigiani ultimi in classifica sono riusciti ad espugnare il Tardini nella partita di Lega Pro, risultato quasi impronosticabile alla vigilia ma sul quale hanno scommesso in tanti. C'è chi diceva di giocare lo 0-2, chi ha preferito rischiare meno puntando sulla sola sconfitta del Parma: le vincite sono oscillate tra 100mila a 225mila euro a testa, addirittura 30 condomini di un palazzo hanno scommesso 100 euro a testa guadagnandone complessivamente 30mila.



La Procura Federale ha aperto un fascicolo e i carabinieri indagano. La Procura di Napoli si appresta ad aprire un fascicolo sulla vicenda ed e' in attesa di una prima informativa dei Carabinieri. Gli inquirenti sono in contatto con i colleghi della Procura di Parma, con i quali sara' poi definita la competenza territoriale. Intanto il Parma si difende per bocca di Alessandro Lucarelli. In una dura conferenza stampa, ecco i concetti espressi dal capitano gialloblù: "L'unica colpa che abbiamo è stata di aver perso male una partita. Sul resto, chiediamo che siano portate le prove. Siamo i primi a voler sapere cos'è successo, siamo a disposizione delle autorità".