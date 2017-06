Il calcio lo hanno inventato in Scozia: ecco le prove

Non sarà la pietra filosofale, ma quello che hanno scoperto Andy Mitchell e John Hutchinson durante i loro studi magari è altrettanto sensazionale: loro sono semplicemente due ricercatori scozzesi impegnati a scrivere un libro sulla storia del Foot-Ball Club di Edinburgh sorto addirittura nel 1824 grazie a John Hope, il manoscritto che hanno trovato contiene quelle che probabilmente possono essere definite le prime 6 regole del calcio. Quel manoscritto è del 1833, dunque 15 anni più vecchio del "Cambridge Rule", internazionalmente riconosciuto fino ad oggi come il primo documento contenente le regole del calcio.



"Ci sono sei regole-base - dice Mitchell -. Si parla di un gioco fatto prendendo a calci una palla, tra due squadre, di un campo e di due porte". Qualche differenza rispetto al Cambridge Rule c'è, ma i rudimenti dello sport che sarebbe diventato il più popolare al mondo sono contenuti già in quelle semplici linee guida. "Non era un semplice club per gentleman, piuttosto ebbe una significativa influenza sullo sviluppo del gioco del calcio". Praticamente l'ha inventato.