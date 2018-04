Il calcio in lutto, si è spento Emiliano Mondonico

Emiliano Mondonico si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. 71 anni lo scorso 9 marzo, Mondonico resterà per sempre un simbolo del nostro calcio, amatissimo dagli sportivi, il 'Mondo', come lo chiamavano tutti, lascerà un vuoto incolmabile.

Il calcio lo ricorderà per la vittoria della Coppa Italia con il suo Torino, per quella sedia alzata in segno di protesta per un rigore (che non c’era) non dato, a bordo campo della finale di Coppa UEFA persa contro l’Ajax, per la meravigliosa cavalcata in Coppa delle Coppe con l’Atalanta, allora in Serie B, quando si arrese solo al Malines. Lo ricorderà come specialista di promozioni, per aver lanciato giocatori come Gianluca Vialli, come maestro dell’ex ct della nazionale Cesare Prandelli, ma soprattutto per il suo modo di interpretare il gioco e la vita, senza risparmiarsi, usando la testa quando i piedi mancano.

