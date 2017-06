Il calcio avvicina Cuba all'America: amichevole storica a L'Avana

Venerdì 7 ottobre sarà una data da ricordare per il calcio quanto per la diplomazia internazionale. A quasi 70 anni di distanza dalla prima e unica volta, infatti, le nazionali di Cuba e degli Stati Uniti torneranno a sfidarsi in una partita amichevole dal sapore di svolta storica e Premium Sport trasmetterà la partita in diretta a partire dalle 22 con la telecronaca di Ricky Buscaglia.

Quando si sfidarono l'ultima volta in un'amichevole era il 1947, la Seconda Guerra Mondiale era finita da poco, Fidel Castro aveva solo 11 anni e i padroni di casa si imposero per 5-2. Quella resta l’unica vittoria cubana sui "nemici" americani: due anni dopo ci fu un pareggio (erano le qualificazioni al Mondiale del 1950) e poi nove sconfitte consecutive nelle altrettante, rare, partite ufficiali disputate in più di mezzo secolo.

Inutile però sprecare i paragoni con la famosa "diplomazia del ping pong" tra Mao e Nixon, questa volta la politica si è mossa più velocemente dello sport. Questa amichevole, seppur molto simbolica, è infatti il terzo evento sportivo organizzato con gli Usa negli ultimi 18 mesi: nel giugno 2015 la nazionale cubana ha affrontato i New York Cosmos (con tanto di inno nazionale americano suonato nel pre-partita), mentre lo scorso marzo è stato il turno del baseball con la sfida tra Cuba e la franchigia americana dei Tampa Bay Rays all'Estadio Latinoamericano.

Al di là dei significati politici, l'amichevole dello stadio Pedro Marrero dovrebbe servire anche a mettere la parola fine alle tensioni, alle accuse e alle polemiche che negli ultimi anni hanno reso difficile il rapporto tra le due federazioni. Tutto iniziò con quei quattro giocatori cubani che, prendendo esempio dai loro più famosi colleghi del baseball, pensarono bene di approfittare delle partite ufficiali fuori dall’isola per chiedere asilo politico negli States.

Oggi Cuba-Stati Uniti è un evento da vivere quasi esclusivamente sotto il profilo storico-politico, perchè a livello tecnico non sembrerebbe esserci gara. Gli Usa, con il Messico, sono la nazionale di punta della Concacaf, nonché presenza fissa ai Mondiali dal 1990. I Leoni del Caribe vantano invece una sola partecipazione (1938), e già dallo scorso anno sono fuori dalla corsa a Russia 2018 dopo essere stati eliminati dalla piccola Curaçao (150mila abitanti contro 11 milioni).

Nonostante ciò c'è da scommettere che i cubani metteranno in campo il 110% pur di provare a battere gli Yankees, che per voce del loro ct Klinsmann si dichiarano entusiasti di giocare a Cuba: "Siamo felici di avere l'opportunità di andare con la nostra squadra a Cuba - ha detto Klinsmann - Oltre a essere una sfida molto competitiva, sarà un'opportunità unica per tutto il gruppo".