Il blob: Zeman gufa la Juve, Nina Moric attacca Allegri

Dieci frasi, dieci premi: da Maradona ai soldi russi e cinesi, ecco le dichiarazioni più curiose della settimana.



PREMIO GUFO - Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma (tra le altre), a RadioDue

"Adesso che i punti di distanza dalle inseguitrici sono pochi mi auguro che la Juve perda ancora. Quando la squadra di Allegri perde allora le avversarie credono di potercela fare"



PREMIO NOSTALGIA CANAGLIA - Giorgio Chiellini, difensore della Juve, a Premium Sport

"L’anno scorso avevamo Pogba che era il Lebron James del calcio e anche quando non si vedeva era impressionante. Dobbiamo riflettere sul fatto che nelle quattro trasferte difficili non abbiamo fatto neanche un punto"



PREMIO ALESSANDRA MUSSOLINI - Nina Moric, showgirl croata, su Facebook, attacca Allegri durante Fiorentina-Juve

"Senza Pjaca e Mandzukic la Juve sarebbe da terzo posto, mettili in campo livornese comunista"

PREMIO EDDY MERCKX - Diego Armando Maradona a “3 volte 10”, lo spettacolo teatrale di Alessandro Siani

"Qualcuno ci ha detto di aver avuto problemi perché il biglietto dello spettacolo costava 300 euro, ma sai perché l’abbiamo fatto? Perché ci hanno detto che Pelé ne stava preparando uno di 200 e quello deve arrivare sempre secondo”



PREMIO ROCKEFELLER - Salvatore Bocchetti, difensore dello Spartak Mosca, annuncia il rinnovo del contratto e viene prese in giro dagli ex compagni

Luca CIgarini, centrocampista della Sampdoria: "Grande Boc, grazie al c... che sei felice".

Paolo Cannavaro, difensore del Sassuolo: "Tu l'hai scritto, io l'ho pensato: addà campà (deve sopravvivere, n.d.r.) cent'anni lo Spartak".

Domenico Criscito, difensore dello Zenit: "Dai che tra un po' tocca a me"



PREMIO PINOCCHIO - Axel Witsel, centrocampista del Tianjin Quanjian, all'HLN, sul suo trasferimento in Cina

"Quando scelsi lo Zenit uscirono fuori le stesse polemiche di questi giorni. Per me la gente può dire e scrivere quello che vuole, oramai sono abituato ad essere sotto i riflettori. La scelta è stata anche di vita, sono certo che questa esperienza arricchirà molto sia me che la mia famiglia. Un giorno i miei figli potranno dire ‘ho vissuto sia in Cina che in Russia' ".



PREMIO ALFRED HITCHCOCK - Walter Sabatini, ex d.s. della Roma, al Venerdì di Repubblica, parlando del mancato acquisto di Rabiot

"Trattativa complessa, nascosta, dovevo far perdere le mie tracce alla stampa. Volo a Genova e da lì in auto sulla costa. La trattativa è quasi conclusa, siamo a buon punto, manca solo l’ultimo accordo con la madre che è anche la sua procuratrice e che è molto arrabbiata con il Psg, che secondo lei non valorizza il figlio. L’appuntamento è a pranzo. Al parking c’è l’altro figlio di Veronique che ci aspetta al termine di una strada sterrata, un tipo inquietante, viene dalla Legione straniera, è seduto su una sedia, in un parcheggio dove non c’è nessuno. Scena da film. Parliamo, l’accordo è fatto, lei, la madre, prima di alzarsi aggiunge una cosa, nessuno mi traduce, ma io intuisco, chiedo conferma, mi infurio. Urlo: come si permette? E me ne vado. La madre voleva parlare con Garcia. Mai e poi mai. Se concedi a una madre il tu per tu con l’allenatore in un attimo te la ritrovi nello spogliatoio"



PREMIO CHE GUEVARA - Marco van Basten, responsabile per lo sviluppo tecnico alla Fifa, a La Gazzetta dello Sport

"Ho un'idea molto estrema: abolire il fuorigioco. Poi per abolire il pari ai Mondiali introdurrei gli shoot out. E da giocatore pensavo che occorresse introdurre un limite di falli come nel basket. Chi supera il tetto lascia il posto a un compagno. Ho cambiato idea, ma si può fare qualcosa di simile"



PREMIO "FANTOZZI CONTRO TUTTI" - Pippo Inzaghi, allenatore del Venezia, a La Gazzetta dello Sport

"Quando ero l'allenatore della Primavera del Milan, Petagna mi chiamava la sera: 'Mister, cosa posso mangiare?' 'Riso in bianco e petto di pollo', rispondevo". Tu mancia?



PREMIO MIKE TYSON - Felipe Melo, centrocampista del Palmeiras, in conferenza stampa

"Io cattivo? È un'invenzione della stampa. Ma se devo dare uno schiaffo a qualcuno, gli darò uno schiaffo. E se non sono stato convocato in nazionale in questi anni è perché - scusate la parola - mancava un c.t. con i coglioni".