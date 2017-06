Il blob: Vieri frustato, Gamberini truffato. E Ibra "morirà giovane"

Dieci frasi, dieci premi: ecco il blob della settimana.



PREMIO DON GIOVANNI - Bobo Vieri, ex attaccante, parlando delle sue donne

"Di questa ho un brutto ricordo: mi picchiava, mi frustava. Veniva da me con una frusta e mi frustava sul sedere. Io scappavo. Quest'altra c'ha due z... così! Me le metteva in faccia appena le aprivo la porta. Con quest'altra ancora, poi, dovevo starci almeno tre o quattro ore, se no si incazzava: era affamata!"



PREMIO MATUSALEMME - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Manchester United

"Più passa il tempo più divento intelligente. Mi sento un po' come Benjamin Button: sono nato vecchio e morirò giovane".



PREMIO HOLYFIELD - Alessandro Gamberini, difensore del Chievo, a La Gazzetta dello Sport

"Una volta un grandissimo calciatore mi ha sputato in faccia, forse tra i più forti del campionato. Non me l’aspettavo. Ci sono rimasto così male che non ho detto niente, anche perché parlavamo lingue diverse. Comunque ancora oggi ci penso"

"All'inizio vorresti avere il pugno di Tyson, poi metabolizzi. Tra il 2010 e il 2011, mi hanno truffato due volte e ho perso quasi due milioni. Quello che mi ha fregato tra l’altro era il mio migliore amico, andavamo in vacanza insieme, invece era un parassita, come tanti che ci girano intorno. Noi calciatori siamo i loro polli. Entriamo da ragazzi in una giostra e crediamo di capire tutto, mentre in realtà non sappiamo niente".



PREMIO CLARK GABLE - Franck Ribery, ala del Bayern Monaco, a Sport1

"Con Ancelotti ho un grande rapporto basato su stima e affetto. È stato un bacio naturale, pieno di emozioni. Il mister è un grande baciatore"



PREMIO SCHUMACHER - Vincenzo Montella, allenatore del Milan, in conferenza

"Come ho visto Donnarumma? L'ho visto guidare, ha appena preso la patente e su strada deve migliorare tantissimo"



PREMIO NICK HORNBY - Dries Mertens, attaccante del Napoli, a Bleacher Report

"Nel palazzo in cui vivo c'è una signora anziana, credo abbia 85-90 anni. Questa mattina sono uscito e lei mi ha detto 'mi è piaciuto tantissimo come hai giocato, mi è piaciuta l'esultanza'. Ho pensato, cavolo, anche lei guarda le partite... È tutto così pazzo a Napoli: la gente mangia, dorme, vive per il calcio":



PREMIO CECCHETTO - Alexis Ferrante, attaccante del Brescia ed ex Primavera della Roma

"Il direttore Sabatini mi preferì a Belotti che all’epoca giocava nell’Albinoleffe. Lui era un ‘93 io ’95, fu una scelta anche dovuta all’età. Sabatini però in me ci credeva eccome, ricordo ancora una sua frase: 'Dipendesse solo da me saresti già ad allenarti con la prima squadra' ". Per ora non ha mai giocato in Serie A: fino a gennaio giocava in Serie D.



PREMIO FERGUSON - Roberto Mancini, ex allenatore dell'Inter

"Gli allenatori sono quelli che pagano per primi. Quindi la squadra devo farla io, non uno che viene dall'altra parte del mondo o che non c'entra col club"



PREMIO SGARBI - Alessandro Lucarelli, capitano del Parma, dopo la sconfitta con l'Ancona (Lega Pro)

"Quando si fanno simili figure di merda, sarebbe giusto che tutti e venticinque i componenti della rosa fossero in sala stampa. Forse pensavamo di fare i fenomeni perché noi siamo quelli belli, ricchi e famosi. E poi i risultati sono questi. In campo ci vogliono i coglioni, sia che si giochi contro la prima sia che si giochi contro l’ultima"



PREMIO NEMO - Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, dopo il 3-0 alla Lazio

"Io sono nato a Napoli, ma sono stato fuori per 50 anni. Sono situazioni diverse e poi l’allenatore è come il pesce, dopo un po' puzza..."